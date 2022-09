(Di giovedì 15 settembre 2022) AGI - Nel giorno dell'atteso Merge di Ethereum, dopo l'della scorsa primavera, ildel ministero della Transizione Ecologica è stato violato. Da giovedì mattina sull'account del, appaiono il viso del co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin e una serie di post sull'atteso (e discusso) “Merge” della criptovaluta: il passaggio a un nuovo modello di validazione delle transazioni sulla propria blockchain. In cima ai tweet, il viso di Vitalik Buterin, programmatore e scrittore russo naturalizzato canadese, esperto di informatica e reti: non è chiaro se tra Buterin e la violazione ci sia una connessione, più probabilmente la sua foto è stata inserita dagli. “Per celebrare la fusione, la Fondazione Ethereum mette in palio 50.000 ETH! Primo arrivato, primo servito”, si ...

sulsitodisimone : Il misterioso attacco hacker al profilo Twitter del Mite -

Virgilio Notizie

... come ultima mossa disperata per difendersi dai rivoltosi, di rivolgersi ad uninventore,... I controlli di Aegis ricordano quelli di un Dark Souls qualsiasi; abbiamo unleggero, un ......ed equilibrismi di cui abbiamo detto - come responsabile unico di questo ripetutoalla ... Rimaneil motivo per cui il Pd non abbia inserito il tema nel proprio programma elettorale. ... Hackerato account Twitter del Ministero della Transizione ecologica: sospetti sul russo Vitalik Buterin Attacco al potere 2: trama, cast e streaming del film in onda stasera, venerdì 9 settembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1. Le info ...Con: Gerard Butler, Morgan Freeman, Aaron Eckhart, Angela Bassett, Radha Mitchell, Jackie Earle Haley, Melissa Leo, Colin Salmon, Robert Forster, Shivani Ghai, Sean O'Bryan, Dilyana Bouklieva, Alon Ab ...