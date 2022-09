I ‘falchi’ pro-guerra ora attaccano Putin. E lui teme che si alleino con i militari: “Se diventano una minaccia, inizieranno le purghe” (Di giovedì 15 settembre 2022) Con l’aggravarsi della situazione militare, il sostegno a Vladimir Putin, sia tra il popolo che tra le élite, inizia a essere meno saldo e il recente ritiro delle truppe russe nella regione di Kharkiv ha messo in allerta non solo il comando russo, ma anche i cosiddetti “ultra-patrioti”. I nazionalisti, gli imperialisti, gli eurasiatici e altri radicali di destra hanno fornito la spinta maggiore al regime russo a intraprendere questa guerra, ma ora anche loro giudicano ciò che sta accadendo al fronte come una catastrofe e un tradimento. La loro principale recriminazione nei confronti dell’attuale governo è che questo finge che tutto stia andando secondo i piani, quasi come se non ci fosse alcuna guerra. Il fianco destro – Dopo sei mesi di guerra, si può affermare che l’opposizione di sinistra come forza politica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Con l’aggravarsi della situazione militare, il sostegno a Vladimir, sia tra il popolo che tra le élite, inizia a essere meno saldo e il recente ritiro delle truppe russe nella regione di Kharkiv ha messo in allerta non solo il comando russo, ma anche i cosiddetti “ultra-patrioti”. I nazionalisti, gli imperialisti, gli eurasiatici e altri radicali di destra hanno fornito la spinta maggiore al regime russo a intraprendere questa, ma ora anche loro giudicano ciò che sta accadendo al fronte come una catastrofe e un tradimento. La loro principale recriminazione nei confronti dell’attuale governo è che questo finge che tutto stia andando secondo i piani, quasi come se non ci fosse alcuna. Il fianco destro – Dopo sei mesi di, si può affermare che l’opposizione di sinistra come forza politica ...

medicojunghiano : RT @Resistenza1967: Vi svelo un segreto. #Putin, che molti di Voi considerano un pazzo guerrafondaio, è in realtà LA COLOMBA della Russia,… - ValentinaCheye1 : RT @Resistenza1967: Vi svelo un segreto. #Putin, che molti di Voi considerano un pazzo guerrafondaio, è in realtà LA COLOMBA della Russia,… - iq_196 : RT @Resistenza1967: Vi svelo un segreto. #Putin, che molti di Voi considerano un pazzo guerrafondaio, è in realtà LA COLOMBA della Russia,… - Giordan48430646 : RT @Resistenza1967: Vi svelo un segreto. #Putin, che molti di Voi considerano un pazzo guerrafondaio, è in realtà LA COLOMBA della Russia,… - LauraRivelli3 : RT @Resistenza1967: Vi svelo un segreto. #Putin, che molti di Voi considerano un pazzo guerrafondaio, è in realtà LA COLOMBA della Russia,… -

Adesso il crollo del regime putiniano non è più utopia L'indignazione dei falchi russi dimostra che anche in un regime in cui l'opposizione pro - democrazia è stata abbattuta il rischio di un aumento del malcontento è ancora vivo, e cresce soprattutto ... "Tornare al Patto di Stabilità": il falco tedesco detta la linea Torna l'incubo dell'iinflazione sulla Germania e i rigoristi tornano i falchi di ieri, chiudendo al ... puntando verso il basso, renderà più alta la quota di debito pro capite nei maggiori Paesi del ... L'indignazione deirussi dimostra che anche in un regime in cui l'opposizione- democrazia è stata abbattuta il rischio di un aumento del malcontento è ancora vivo, e cresce soprattutto ...Torna l'incubo dell'iinflazione sulla Germania e i rigoristi tornano idi ieri, chiudendo al ... puntando verso il basso, renderà più alta la quota di debitocapite nei maggiori Paesi del ...