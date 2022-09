"Ha cambiato idea..." Monti tira fuori la lettera, Cacciari resta in silenzio (Di giovedì 15 settembre 2022) Mario Monti e Massimo Cacciari? Va in scena un inedito siparietto. Sul finire della puntata di "Otto e Mezzo", il talk politico del preserale di LA7, mercoledì 14 settembre, il filosofo Cacciari si è inalberato davanti all'ipotesi larghe intese in caso di un risultato di misura alle elezioni politiche del 25 settembre: “Io spero che escano maggioranze nettissime dal voto e che qualcuno si assuma la responsabilità piena di governare bene o di fallire definitivamente. Quelle italiane non sono coalizioni, ma grandi ammucchiate, qui manca il riconoscimento reciproco, siamo di fronte a forze politiche che si demonizzano dalla mattina alla sera, sarebbe una farsa! Cosa potrebbero produrre? Non voglio l'ammucchiata obbligata dal presidente della Repubblica, almeno la facessero loro in Parlamento. Invece è sempre il papà che dice loro ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 settembre 2022) Marioe Massimo? Va in scena un inedito siparietto. Sul finire della puntata di "Otto e Mezzo", il talk politico del preserale di LA7, mercoledì 14 settembre, il filosofosi è inalberato davanti all'ipotesi larghe intese in caso di un risultato di misura alle elezioni politiche del 25 settembre: “Io spero che escano maggioranze nettissime dal voto e che qualcuno si assuma la responsabilità piena di governare bene o di fallire definitivamente. Quelle italiane non sono coalizioni, ma grandi ammucchiate, qui manca il riconoscimento reciproco, siamo di fronte a forze politiche che si demonizzano dalla mattina alla sera, sarebbe una farsa! Cosa potrebbero produrre? Non voglio l'ammucchiata obbligata dal presidente della Repubblica, almeno la facessero loro in Parlamento. Invece è sempre il papà che dice loro ...

