Ennesima morte sospetta in Russia. Soffocamento o ictus? Giallo sul giornalista (Di giovedì 15 settembre 2022) Vladimir Nikolayevich Sungorkin, caporedattore del quotidiano statale russo Pravda, è morto per un "ictus" durante un viaggio di lavoro. Sungorkin, 68 anni, è l'ultimo della cerchia vicina a Vladimir Putin a morire in circostanze misteriose: il giornalista avrebbe mostrato segni di "Soffocamento" durante la morte. Il 68enne - rivela il Daily Mail - stava viaggiando verso Khabarovsk con i colleghi del giornale prima di dirigersi a Mosca, quando all'improvviso ha perso i sensi. Il suo collega Leonid Zakharov ha spiegato che tre minuti dopo Vladimir ha iniziato a soffocare e gli altri giornalisti lo hanno quindi portato fuori a prendere aria. Il medico che lo ha visitato inizialmente ha però concluso che è morto per un ictus. Putin aveva elogiato la Pravda, testata giornalistica filo-Cremlino, ...

Max291278 : #CrisiEnergetica,#guerraucrania degrado sociale,emergenza lavorativa,ennesima morte sul lavoro e il rampollo di… - FranzaGianni : Ormai la nomenklatura al potere in Russia è sempre più simile ad una associazione a delinquere di stampo mafioso… L… - enzo69beloved : @MinolloO Dopo questa ennesima infelice uscita (ricordo ancora le sue parole in occasione della morte di #Maradona)… - Anwar_Safi : Ivan Pechorin. L’ennesima morte misteriosa fra gli oligarchi alleati di Putin. Non si è ucciso buttandosi dalla fin… - S708844035 : Ennesima morte di oligarca russo in incidente, stavolta in barca, dopo una serie di suicidi, cadute accidentali da… -