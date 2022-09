Elezioni: Renzi, 'con Calenda siamo due piccioncini' (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set (Adnkronos) - Con Calenda siamo come "due piccioncini, quando c'è l'amore c'e' tutto...". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira, su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set (Adnkronos) - Concome "due, quando c'è l'amore c'e' tutto...". Lo ha detto Matteoa L'aria che tira, su La7.

La7tv : #ottoemezzo Il giudizio di @pbersani su #Calenda e #Renzi: 'Stanno lì in mezzo per essere buoni per tutti gli usi.… - LauraGaravini : Il voto degli italiani in Europa stavolta è ancora più importante. Ho spiegato perché su @Rai1 ??: #elezioni… - petergomezblog : Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…”… - GkzDracula : @matteorenzi Ma sparisci Renzi che è meglio…ti facciamo sparire alle elezioni te e la Bellanova - gioperarch : Elezioni, una sintesi dei programmi sul lavoro – Da Renzi e Calenda aspre critiche al reddito di cittadinanza, ma d… -