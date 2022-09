"Ecco cosa poteva fare". Ora Gramellini dà lezioni alla Pausini, è bufera (Di giovedì 15 settembre 2022) "Avrebbe potuto intonare quella meravigliosa canzone dedicandola al popolo ucraino invaso da Putin. Avrebbe sparigliato le carte e spostato un po' il tiro": Massimo Gramellini commenta così la scelta di Laura Pausini di non intonare "Bella Ciao", da lei definita canzone politica, durante un programma spagnolo. "La decisione di non cantarla le ha tirato addosso accuse di vigliaccheria e di fascismo che francamente appaiono esagerate", si legge ancora nell'articolo di Gramellini sul Corriere della Sera. Il giornalista, poi, passa a parlare della canzone al centro della polemica: "'Bella ciao' inneggia all'amore e alla libertà, e chi ne ha fatto la colonna sonora della propria esistenza dovrebbe riconoscere a tutti la libertà di cantarla o di non cantarla, senza sottoporre l'una o l'altra scelta al verdetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) "Avrebbe potuto intonare quella meravigliosa canzone dedicandola al popolo ucraino invaso da Putin. Avrebbe sparigliato le carte e spostato un po' il tiro": Massimocommenta così la scelta di Lauradi non intonare "Bella Ciao", da lei definita canzone politica, durante un programma spagnolo. "La decisione di non cantarla le ha tirato addosso accuse di vigliaccheria e di fascismo che francamente appaiono esagerate", si legge ancora nell'articolo disul Corriere della Sera. Il giornalista, poi, passa a parlare della canzone al centro della polemica: "'Bella ciao' inneggia all'amore elibertà, e chi ne ha fatto la colonna sonora della propria esistenza dovrebbe riconoscere a tutti la libertà di cantarla o di non cantarla, senza sottoporre l'una o l'altra scelta al verdetto ...

