Demi Lovato preoccupa i fan | ‘Sono malata | questo è il mio ultimo tour’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 settembre 2022) Sta facendore (e non poco) i suoi fan, la cantante che sui social ha pubblicato diverse storie (poi rimosse) in cui diceva di essere. E di non farcela ad alzarsi dal letto. Cos’è successo asui social ha scritto: “Sono così. Non riesco ad alzarmi dal letto”. Poche dichiarazioni, che sono bastate ai suoi fan, che la seguono da anni, perrsi. La cantante, tra l’altro, ha annunciato chetour ‘Holy Fvck’ sarà l’della sua carriera. E poi si è rivolta proprio a chi la sostiene: “Avrò bisogno del vostro aiuto. Punterò il microfono spesso verso il pubblico perché ho pochissima voce”. View this post ...