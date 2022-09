Crollo Lazio in Europa League, il Midtjylland vince 5-1 (Di giovedì 15 settembre 2022) HERNING (DANIMARCA) (ITALPRESS) – Una serata da dimenticare per la Lazio, che esce con le ossa rotte dalla sfida di Europa League persa 5-1 contro il Midtjylland nella seconda giornata del gruppo F. Primo tempo da incubo per i biancocelesti di Sarri, che pure erano arrivati con in tasca la vittoria all'esordio stagionale con il Feyenoord. La Lazio parte bene gestendo il gioco per quasi mezz'ora e il primo gol del Midtjylland arriva quasi a sorpresa, ma inaugura la giornata no della difesa, fortemente colpevole della manita danese. Al 26? Paulinho sblocca il risultato (dopo la traversa di Isaksen) e poco dopo, al 30?, l'uno-due fulmineo completato da Kaba spiazza i biancocelesti. In entrambi i casi, gravi errori da parte di Gila, con la complicità dell'intero reparto difensivo. L'unico ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 settembre 2022) HERNING (DANIMARCA) (ITALPRESS) – Una serata da dimenticare per la, che esce con le ossa rotte dalla sfida dipersa 5-1 contro ilnella seconda giornata del gruppo F. Primo tempo da incubo per i biancocelesti di Sarri, che pure erano arrivati con in tasca la vittoria all'esordio stagionale con il Feyenoord. Laparte bene gestendo il gioco per quasi mezz'ora e il primo gol delarriva quasi a sorpresa, ma inaugura la giornata no della difesa, fortemente colpevole della manita danese. Al 26? Paulinho sblocca il risultato (dopo la traversa di Isaksen) e poco dopo, al 30?, l'uno-due fulmineo completato da Kaba spiazza i biancocelesti. In entrambi i casi, gravi errori da parte di Gila, con la complicità dell'intero reparto difensivo. L'unico ...

