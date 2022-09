"Blasi-Totti? Se non si fossero messi le corna...": fucilata di Vittorio Feltri (Di giovedì 15 settembre 2022) Da re di Roma a re del gossip della bollente estate 2022 è stato un attimo per Francesco Totti, il quale, in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato senza filtri fatti e misfatti della sua relazione con la conduttrice Ilary Blasi. Intervista che più che un chiarimento non dovuto nei confronti dei lettori o uno sfogo rabbioso e liberatorio con i fan aveva il sapore di un atto giudiziario, dal momento che tra le righe l'ex calciatore lancia accuse precise alla ex, alla quale rimprovera di essere stata infedele per prima e di essere stata altresì moglie assente e indifferente, quasi gelida, almeno nella fase terminale del rapporto, cosa, del resto, che avviene in tutti gli amori al capolinea. Ci si raffredda e l'altro comincia a starci neppure tanto lievemente sulle balle. Sembra, leggendo le dichiarazioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Da re di Roma a re del gossip della bollente estate 2022 è stato un attimo per Francesco, il quale, in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato senza filtri fatti e misfatti della sua relazione con la conduttrice Ilary. Intervista che più che un chiarimento non dovuto nei confronti dei lettori o uno sfogo rabbioso e liberatorio con i fan aveva il sapore di un atto giudiziario, dal momento che tra le righe l'ex calciatore lancia accuse precise alla ex, alla quale rimprovera di essere stata infedele per prima e di essere stata altresì moglie assente e indifferente, quasi gelida, almeno nella fase terminale del rapporto, cosa, del resto, che avviene in tutti gli amori al capolinea. Ci si raffredda e l'altro comincia a starci neppure tanto lievemente sulle balle. Sembra, leggendo le dichiarazioni di ...

