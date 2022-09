Bari: sette chili e mezzo di cocaina in auto, 42enne arrestato Polizia (Di giovedì 15 settembre 2022) All’ingresso di Bari la vettura è stata fermata dagli agenti per un controllo. La condizione di disordine ha indotto ad approfondire l’ispezione ed è emerso che nell’automobile erano trasportati circa sette chilogrammi e mezzo di droga, cocaina per l’esattezza. Il 42enne conducente è stato arrestato. L'articolo Bari: sette chili e mezzo di cocaina in auto, 42enne arrestato <small class="subtitle">Polizia</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 15 settembre 2022) All’ingresso dila vettura è stata fermata dagli agenti per un controllo. La condizione di disordine ha indotto ad approfondire l’ispezione ed è emerso che nell’mobile erano trasportati circachilogrammi edi droga,per l’esattezza. Ilconducente è stato. L'articolodiin proviene da Noi Notizie..

