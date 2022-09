Ucraina: von der Leyen, 'con coraggio e solidarietà prevarremo' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Strasburgo, 14 set. (Adnkronos) - La guerra in Ucraina non riguarda solo Kiev, "è una guerra sull'energia, alla nostra economia, ai nostri valori e al nostro futuro. E' l'autocrazia contro la democrazia. Sono qui con la convinzione che con coraggio e solidarietà Putin fallirà e noi prevarremo". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, nel suo quarto discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, davanti alla first lady Ucraina Olena Zelenska, con cui si recherà in visita a Kiev. "Ci voleva un immenso coraggio per resistere alla crudeltà di Putin, e voi l'avete trovato. E si è levata una nazione di eroi. L'Ucraina è forte perché persone come suo marito, il presidente Zelensky, sono rimaste a Kiev a resistere, insieme con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Strasburgo, 14 set. (Adnkronos) - La guerra innon riguarda solo Kiev, "è una guerra sull'energia, alla nostra economia, ai nostri valori e al nostro futuro. E' l'autocrazia contro la democrazia. Sono qui con la convinzione che conPutin fallirà e noi". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der, nel suo quarto discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, davanti alla first ladyOlena Zelenska, con cui si recherà in visita a Kiev. "Ci voleva un immensoper resistere alla crudeltà di Putin, e voi l'avete trovato. E si è levata una nazione di eroi. L'è forte perché persone come suo marito, il presidente Zelensky, sono rimaste a Kiev a resistere, insieme con ...

davcarretta : Ursula von der Leyen: 'Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questa è una guerra c… - GiovaQuez : Von der Leyen in giallo e blu ????: 'Quella sferrata dalla Russia all'Ucraina non è solo una guerra che riguarda i du… - Agenzia_Italia : ???? ?? Il discorso di @vonderleyen sullo Stato dell’Unione. _ La presidente della commissione ha citato gli operai d… - graglietti : RT @GiovaQuez: Von der Leyen: 'La solidarietà dell'Europa nei confronti dell'Ucraina rimarrà incrollabile. Le sanzioni sono qui per restare… - AngelaAngelmi : RT @davcarretta: Ursula von der Leyen: 'Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questa è una guerra contro l… -