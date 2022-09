The Crown risale le classifiche streaming dopo la morte della Regina Elisabetta II (e Netflix se ne vanta) (Di mercoledì 14 settembre 2022) The Crown vola nei numeri sull’onda emotiva della scomparsa della Regina Elisabetta II: il royal drama di Netflix torna tra i primi titoli più visti sulla piattaforma dopo l’8 settembre, quando Buckingham Palace ha annunciato al mondo la morte della longeva e amata monarca inglese. Prevedibilmente, in molti avranno pensato che fosse giunto il momento di guardare (o riguardare) l’opera più popolare e moderna tra quelle che si propongono di raccontare la storia del suo Regno e il suo impatto sulla cultura mondiale. Milioni di persone hanno scelto di guardare The Crown o di fare un rewatch nei giorni immediatamente successivi alla morte di Elisabetta II, mentre l’Inghilterra elabora il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Thevola nei numeri sull’onda emotivascomparsaII: il royal drama ditorna tra i primi titoli più visti sulla piattaformal’8 settembre, quando Buckingham Palace ha annunciato al mondo lalongeva e amata monarca inglese. Prevedibilmente, in molti avranno pensato che fosse giunto il momento di guardare (o riguardare) l’opera più popolare e moderna tra quelle che si propongono di raccontare la storia del suo Regno e il suo impatto sulla cultura mondiale. Milioni di persone hanno scelto di guardare Theo di fare un rewatch nei giorni immediatamente successivi alladiII, mentre l’Inghilterra elabora il ...

