Tetto agli stipendi pubblici | scoppia il caos

fattoquotidiano : Salta il vincolo dei 240 mila euro annui. Draghi dà la colpa al Parlamento, ma il testo arriva dall’Economia. Si as… - La7tv : #ottoemezzo Pier Luigi Bersani contro le diseguaglianze nel nostro paese dopo l'eliminazione del tetto agli… - La7tv : #ottoemezzo @pbersani commenta l'approvazione dell'emendamento sull'eliminazione del tetto agli #stipendi dei manag… - Margy45422620 : RT @spighissimo: L'emendamento di Forza Italia che toglie il tetto agli stipendi dei manager pubblici è stato votato da Pd, Fi e #Coso. Ast… - MaraB710413 : RT @davidefaraone: Quest’uomo è un bugiardo seriale. Il tetto agli stipendi dei manager pubblici è stato introdotto da Renzi. Ieri è stato… -

...l'esame del Dl Aiuti bis nell'ipotesi che si profila di un ritorno in terza lettura nel caso in cui la Camera voti la soppressione dell'articolo 41 bis che introduce una deroga alstipendi ...stipendi da mantenere oppure no Scoppia il caso tra il Governo e i partiti politici, che si rimpallano la responsabilità L'articolostipendi pubblici, Governo presenta ...Pronto ora un contro-emendamento del governo per ritornare al provvedimento precedente, ma rimane aperto il dibattito se gli stipendi degli alti vertici dello Stato devono essere considerato soltanto ...Con il debutto dell’ottavo operatore, la flotta di mezzi a noleggio raggiunge il tetto massimo stabilito dal Comune. L’azienda punta sulla tecnologia per garantire più sicurezza dei clienti ...