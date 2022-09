Sì, secondo una ricerca i sosia potrebbero avere somiglianze genetiche (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il 26 agosto 2022 L’Agi (Agenzia giornalistica italia) ha pubblicato su Facebook un post in cui si legge “Non gemelli, ma con geni condivisi o parte della sequenza del Dna identica. È quanto emerge da uno studio su 32 coppie di persone molto simili. La ricerca potrà essere utile a prevenire malattie”. Il contenuto è accompagnato da un articolo dell’agenzia, secondo il quale dei ricercatori dell’Università di Barcellona avrebbero constatato che i sosia, ossia le persone straordinariamente somiglianti fisicamente tra di loro (tanto da poter generare scambi di identità), potrebbero avere forti legami genetici anche senza essere parenti. Sebbene possa sembrare una correlazione curiosa, la notizia è vera. Lo studio “Look-alike humans identified by facial recognition algorithms show ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il 26 agosto 2022 L’Agi (Agenzia giornalistica italia) ha pubblicato su Facebook un post in cui si legge “Non gemelli, ma con geni condivisi o parte della sequenza del Dna identica. È quanto emerge da uno studio su 32 coppie di persone molto simili. Lapotrà essere utile a prevenire malattie”. Il contenuto è accompagnato da un articolo dell’agenzia,il quale deitori dell’Università di Barcellona avrebbero constatato che i, ossia le persone straordinariamente somiglianti fisicamente tra di loro (tanto da poter generare scambi di identità),forti legami genetici anche senza essere parenti. Sebbene possa sembrare una correlazione curiosa, la notizia è vera. Lo studio “Look-alike humans identified by facial recognition algorithms show ...

rulajebreal : Secondo il segretario di Stato Blinken, sulla base di accertamenti dell'intelligence USA, la Russia ha trasferito s… - MattiaBBagnoli : L'allarme USA sui finanziamenti russi ai partiti (anche) occidentali m'impone di tornare a trattare una ben nota vi… - juventusfc : ?? Allegri: «Io squalificato domenica? Non lo so, ma secondo me sarebbe più giusto far pagare una multa, anche salat… - supersonico1986 : @Rossonerosemper Però devo dire che l'idea non mi dispiacerebbe. Secondo me è una figata. - Frances54325203 : RT @milan_corner: @Maicuntent1986 @TeofiloSteven @NandoPiscopo1 @furgeTX la colombo scriveva che furlani chiamava dybala mentre maldini non… -