Raspadori | «Una grande vittoria | siamo rimasti in partita fino alla fine»

L'attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, autore di uno dei tre gol del Napoli contro i Rangers in Champions, ha commentato la vittoria ai microfoni di Mediaset Infinity. "È stata una bella serata e una grande vittoria in un'atmosfera bellissima. Ti può intimorire ma siamo rimasti in partita fino alla fine nonostante qualche episodio negativo e abbiamo portato a casa una vittoria importante. Abbiamo cominciato bene la stagione". Sulla concorrenza con cui ha a che fare in attacco: "È un reparto di alto livello e io che sono giovane cerco di prendere qualcosa da ognuno di loro e migliorarmi. Col lavoro arrivano i risultati. Questo è un gruppo genuino, fatto da grandi persone prima che da grandi ..."

