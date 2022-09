Poliziotta si spara alla testa, altro suicidio tra le forze dell’ordine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un nuovo suicidio sconvolge ancora le forze dell’ordine, una Poliziotta si toglie la vita sparandosi alla testa. Un suicidio improvviso sconvolge il corpo della Polizia di Stato. Una Poliziotta in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un nuovosconvolge ancora le, unasi toglie la vitandosi. Unimprovviso sconvolge il corpo della Polizia di Stato. Unain… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

msn_italia : Poliziotta si spara in Questura - rudy01121967 : RT @rudy01121967: Poliziotta si spara in Questura - blusewillis1 : Poliziotta si spara in Questura - Valeriacredeche : RT @rudy01121967: Poliziotta si spara in Questura - rudy01121967 : Poliziotta si spara in Questura -