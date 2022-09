No! La chitina e l’ecdisterone contenuti negli insetti non sono un veleno (Di mercoledì 14 settembre 2022) Diverse specie di insetti sono cibo comune in molte culture del mondo, ed è probabile che entrino sempre più frequentemente anche nelle nostre tavole in futuro. Ma ci sono su Facebook delle persone convinte che in realtà contengono sostanze velenose: la chitina e l’ecdisterone. Curioso che non se ne sia accorto mai nessuno. Infatti le cose stanno diversamente. Per chi ha fretta: Gli insetti hanno parti non digeribili come tanti altri alimenti comunemente presenti nella nostra tavola. La chitina come la cellulosa non è digeribile, eppure questo non ci impedisce di assumere fibre attraverso le verdure, le quali hanno anche un ruolo importante per la nostra salute. l’ecdisterone è un ormone steroideo, come quelli presenti nelle ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 settembre 2022) Diverse specie dicibo comune in molte culture del mondo, ed è probabile che entrino sempre più frequentemente anche nelle nostre tavole in futuro. Ma cisu Facebook delle persone convinte che in realtà contengono sostanzese: la. Curioso che non se ne sia accorto mai nessuno. Infatti le cose stanno diversamente. Per chi ha fretta: Glihanno parti non digeribili come tanti altri alimenti comunemente presenti nella nostra tavola. Lacome la cellulosa non è digeribile, eppure questo non ci impedisce di assumere fibre attraverso le verdure, le quali hanno anche un ruolo importante per la nostra salute.è un ormone steroideo, come quelli presenti nelle ...

