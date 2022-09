(Di mercoledì 14 settembre 2022) L’attuale momento che sta contraddistinguendo l’intera nazione, porta a cambiare i palinsesti dei vari canali televisivi. Alcuni programmi sono stati, difatti, rinviati a causa delle elezioni politiche che interesseranno il nostro Paese il giorno 25. E, proprio per tale motivo, anche l’amatissima e seguitissima serieè stata. Eccosarà possibile rivederla sul piccolo schermo. Slitta la seconda stagione della serieMolti accaniti sostenitori e appassionati della serie, dovranno attendere ancora qualche altro giorno prima di poter guardare sul piccolo schermo gli episodi della seconda stagione. Purtroppo, il debutto della serie che vede come protagonista Serena ...

tuttopuntotv : Mina Settembre rimandata, quando inizia #MinaSettembre #MinaSettembre2 - davidemaggio : #MinaSettembre2 slitta ad ottobre, al suo posto Speciale Soliti Ignoti Leggi l’anteprima ???????????? - Federic01996 : RT @fabiofabbretti: #MinaSettembre2 slitta ad ottobre, al suo posto Speciale #SolitiIgnoti - fabiofabbretti : #MinaSettembre2 slitta ad ottobre, al suo posto Speciale #SolitiIgnoti - Napolikeit : Mina Settembre 2, cambia l'orario della prima puntata: ecco anche le anticipazioni #napoli -

Poi la notizia dello spostamento a partire dal 20. Tuttavia, ha aggiunto, l'Adepp, questa ... Chissà che direbbero i Padri costituenti vedendo questa assurdità chela credibilità stessa ......all'interno dell'Unione europea - proseguono - per questo la vera posta in gioco il 25... 'Qualsiasi scelta di politica nazionale che non sia coerente con questo obiettivoi veri ...Riparte dopo la pausa estiva e una prima positiva parte di stagione turistica primaverile, la programmazione del circuito “Dimore Storiche Cremonesi” progetto di Target Turismo Cremona nato nel 2021 p ...Continua a slittare la programmazione della prima puntata di Mina Settembre 2. I fan spazientiti protestano: i motivi dietro la ricollocazione.