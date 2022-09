Meghan Markle | una donna si rifiuta di stringerle la mano | il video è subito virale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 settembre 2022) La morte della Regina Elisabetta II ha turbato il mondo intero. Ma soprattutto il Regno Unito, dove sono stati proclamati 12 giorni di lutto nazionale per rendere omaggio alla sovrana. E il Principe Harry,e William e Kate Middleton si sono riuniti per una toccante passeggiata al Castello di Windsor. Non tutto, però, è andato per il verso giusto. Tra strette di, abbracci e parole di conforto, i “Fab Four” hanno interagito con la gente accalcatasi per portare i propri ossequi alla Regina. Nella confusione generaleè stata ignorata da una, la quale ha evitato di incrociare il suo sguardo e non le ha stretto la. Ildell’accaduto èdiventatosui social e ritrae una signora che, con ...