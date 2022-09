La frase choc di Massimo Mauro: “Var introdotta per punire la Juventus” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Oltre la teoria del complotto. Il Var, introdotto durante la Coppa del mondo per club 2016, sarebbe uno strumento finalizzato a far perdere la Juventus. Parola di Massimo Mauro, che ha espresso la sua teoria nel corso dell’ultima puntata di Pressing su Mediaset. “Ci dobbiamo mettere in testa che la Juventus ha vinto i suoi scudetti meritatamente – ha detto Mauro – La Var viene introdotta per punire la Juventus. Che poi ha vinto quattro scudetti consecutivi, quindi tutti hanno capito che vince la più forte“. Mauro si accanisce contro la Var dopo l’ultimo episodio che ha generato grandi polemiche: la rete del 3-2 annullata alla Juventus contro la Salernitana, per via di un fuorigioco che però era inesistente. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Oltre la teoria del complotto. Il Var, introdotto durante la Coppa del mondo per club 2016, sarebbe uno strumento finalizzato a far perdere la. Parola di, che ha espresso la sua teoria nel corso dell’ultima puntata di Pressing su Mediaset. “Ci dobbiamo mettere in testa che laha vinto i suoi scudetti meritatamente – ha detto– La Var vieneperla. Che poi ha vinto quattro scudetti consecutivi, quindi tutti hanno capito che vince la più forte“.si accanisce contro la Var dopo l’ultimo episodio che ha generato grandi polemiche: la rete del 3-2 annullata allacontro la Salernitana, per via di un fuorigioco che però era inesistente. Le ...

