Imbarazzo su Rai 2: concorrente al microfono chiede di andare in bagno, Diaco lo prende in giro (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo solo un giorno di messa in onda su Rai 2 il programma, Bella mà, di Pierluigi Diaco si è ritagliato uno spazio nell'albo d'oro delle gaffe in diretta. Un episodio non tragico, ma sicuramente molto divertente...

