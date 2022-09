Il climate change verso “territori inesplorati di distruzione” (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Il cambiamento climatico si sta “dirigendo verso territori inesplorati di distruzione”: l’allarme lanciato dal segretario generale dell’ONU António Guterres, in occasione della pubblicazione di un report scientifico condotto dall’Organizzazione meteorologica mondiale, che avverte come il mondo stia andando nella direzione sbagliata. Con le concentrazioni di gas serra che continuano ad aumentare nell’atmosfera e i leader mondiali che non riescono ad adottare strategie per contenere il riscaldamento globale, la Terra si sta avvicinando a un pericoloso punto di non ritorno climatico. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Il cambiamento climatico si sta “dirigendodi”: l’allarme lanciato dal segretario generale dell’ONU António Guterres, in occasione della pubblicazione di un report scientifico condotto dall’Organizzazione meteorologica mondiale, che avverte come il mondo stia andando nella direzione sbagliata. Con le concentrazioni di gas serra che continuano ad aumentare nell’atmosfera e i leader mondiali che non riescono ad adottare strategie per contenere il riscaldamento globale, la Terra si sta avvicinando a un pericoloso punto di non ritorno climatico. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia_Ansa : L'estate 2022 è stata la più calda in Europa degli ultimi 20 anni, con temperature da record registrate da giugno a… - AurelianoStingi : Guerra, pandemia, siccità, crisi energetica, supply chain, climate change, disparità sociale etc Non stiamo vivend… - attilascuola : RT @dadeonlain: @Cambiacasacca i camini non sono non sono eco-friendly producono troppa CO2 e poi non ci permettono di essere resilienti in… - dadeonlain : @Cambiacasacca i camini non sono non sono eco-friendly producono troppa CO2 e poi non ci permettono di essere resil… - LelloConso : RT @AurelianoStingi: Mi sembra assurdo doverlo specificare, ieri ho postato un video a mio avviso fatto estremamente bene (pdv comunicativo… -