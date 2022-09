Giorgio Panariello e la confessione su Cristiano Malgioglio (Di mercoledì 14 settembre 2022) Carlo Conti e la sua troupe sono pronti per la prossima edizione di Tale e quale show. Tutte le novità e le parole di Giorgio Panariello E’ tutto pronto per la nuova edizione di Tale e quale show. Il programma condotto anche quest’anno da Carlo Conti a breve debutterà sul piccolo schermo e sono tante le indiscrezioni sui partecipanti. In giuria troveremo a Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, accompagnati dalla regina Loretta Goggi. Lo scorso anno, il noto conduttore toscano ha regalato forti emozioni al proprio pubblico e proprio quest’ultimi non attendono altro. Ma andiamo a vedere i dettagli. Giorgio Panariello pronto per Tale e quale show Giorgio Panariello si è detto già pronto al grande ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 14 settembre 2022) Carlo Conti e la sua troupe sono pronti per la prossima edizione di Tale e quale show. Tutte le novità e le parole diE’ tutto pronto per la nuova edizione di Tale e quale show. Il programma condotto anche quest’anno da Carlo Conti a breve debutterà sul piccolo schermo e sono tante le indiscrezioni sui partecipanti. In giuria troveremo a, accompagnati dalla regina Loretta Goggi. Lo scorso anno, il noto conduttore toscano ha regalato forti emozioni al proprio pubblico e proprio quest’ultimi non attendono altro. Ma andiamo a vedere i dettagli.pronto per Tale e quale showsi è detto già pronto al grande ...

officialFandP : RT @TicketOneIT: ?? Continua il successo de “LA FAVOLA MIA”, lo spettacolo che @GioPanariello sta portando in scena in tutta Italia! ?? Si a… - TeatroAugusteo : Giorgio Panariello LA FAVOLA MIA, in scena il 21 novembre 2022 dalle ore 21:00. Tante risate, un pizzico di irrive… - RadioWebItalia : Giorgio Panariello: sette nuove date per “La favola mia” @RadioWebItalia - iWebRadio : Giorgio Panariello: aggiunte nuove date al tour “La Favola Mia” - MontiFrancy82 : @GioPanariello : sette nuovi appuntamenti per “LA FAVOLA MIA”, da ottobre in teatro -