Frosinone: arresti per spaccio, estorsione e usura (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Polizia di Stato di Frosinone ha sgominato un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e usura. Dalle prime luci dell'alba, gli agenti della Squadra Mobile della ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Polizia di Stato diha sgominato un'associazione finalizzata allodi sostanze stupefacenti,. Dalle prime luci dell'alba, gli agenti della Squadra Mobile della ...

poliziadistato : Frosinone, arresti da parte di #Squadramobile per spaccio di droga, estorsione e usura nell'operazione Ultima Cors… - igor22_FM : RT @poliziadistato: Frosinone, arresti da parte di #Squadramobile per spaccio di droga, estorsione e usura nell'operazione Ultima Corsa. I… - castaldogiusep1 : RT @poliziadistato: Frosinone, arresti da parte di #Squadramobile per spaccio di droga, estorsione e usura nell'operazione Ultima Corsa. I… - quotidianolazio : Frosinone. Sgominata banda criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, ... - - vulraike : RT @poliziadistato: Frosinone, arresti da parte di #Squadramobile per spaccio di droga, estorsione e usura nell'operazione Ultima Corsa. I… -