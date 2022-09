Doppia assoluzione per il capitano Ultimo | Tirrito | “Restituita dignità a un eroe del nostro Stato”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 settembre 2022) “Oggi è un buon giorno per la Giustizia italiana. L’uomo che ha rischiato la propria vita per assicurare alle carceri il capo dei capi della mafia, Totò Riina sanguinario che aveva dichiarato guerra allo, è finalmenteriabilitato e contro di lui sono cadute le accuse di diffamazione”. A parlare è Maricetta, portavoce del Co.g.i. (Comitato collaboratori di Giustizia) alla notizia dellaper il “”, al secolo generale di brigata Sergio De Caprio (leggi qui). Insieme a lei, in aula ad attendere le sentenze, c’erano Ambrogio Crespi e Massimiliano Zitti presidente nazionale NSC Due sentenze importanti che riconoscono che èesercitato legittimamente il diritto di critica sindacale nei confronti ...