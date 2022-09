Antonella Pepe (Pd): “Dalla Regione risorse a famiglie e imprese. Questa la differenza tra noi e gli altri” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Due anni fa, nella fase più critica della pandemia da Covid, la Regione intervenne in aiuto delle aziende e dei cittadini campani con un Piano da 1 miliardo e 20 milioni di euro. Oggi, dinanzi a un nuovo momento di gravi difficoltà, facciamo la stessa operazione, destinando 400milioni di euro alle imprese e alle famiglie del territorio. La politica è Questa: è attenzione ai bisogni della popolazione, è impegno per contrastare le diseguaglianze”. Così Antonella Pepe, candidata alla Camera dei Deputati per la coalizione dei ‘Democratici e Progressisti’ nel collegio uninominale di Benevento. “Il nuovo Piano Socio Economico della Regione – continua l’esponente Pd – prevede un voucher ulteriore alle famiglie per gli asili nido; ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Due anni fa, nella fase più critica della pandemia da Covid, laintervenne in aiuto delle aziende e dei cittadini campani con un Piano da 1 miliardo e 20 milioni di euro. Oggi, dinanzi a un nuovo momento di gravi difficoltà, facciamo la stessa operazione, destinando 400milioni di euro allee alledel territorio. La politica è: è attenzione ai bisogni della popolazione, è impegno per contrastare le diseguaglianze”. Così, candidata alla Camera dei Deputati per la coalizione dei ‘Democratici e Progressisti’ nel collegio uninominale di Benevento. “Il nuovo Piano Socio Economico della– continua l’esponente Pd – prevede un voucher ulteriore alleper gli asili nido; ...

