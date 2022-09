Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 settembre 2022)DEL 13 SETTEMBREORE 08:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE VEDIAMO NEL DETTAGLIO SULLA VIA AURELIA INCOLONNAMENTI DA CASAL LUMBROSO FINO A VIA AURELIA ANTICA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO DA ISOLA FARNESE AL RACCORDO SULLA CASSIA BIS AUTO IN FILA A CAUSA DI LAVORI IN CORSO TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO DISAGI SUL QUADRANTE DI COLLEVERDE CON RALLENTAMENTI SULLA PALOMBARESE SULLA VIA NOMENTANA TUTTO VERSO IL RACCORDO SPOSTIAMOCI ASUD TRAFFICATI I CENTRI ABITATI DI FRASCATI E GROTTAFERRATA MENTRE SULLA VIA APPIA UN INCIDENTE ALTEZZA FRATTOCCHIE CREA CODE PER CHI PROCEDE VERSO IL RACCORDO SEMPRE VERSO IL RACCORDO LUNGHE CODE TRA CASTEL ...