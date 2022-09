Ucraina: Borrell, 'raddoppiare il sostegno militare alla controffensiva' (Di martedì 13 settembre 2022) Strasburgo, 13 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - L'alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Josep Borrell, ha invitato i cittadini europei a non "arrendersi" nel loro sostegno all'Ucraina, assicurando che, in un momento in cui l'esercito ucraino ha lanciato una controffensiva che sta respingendo le truppe russe, il sostegno militare a Kiev deve essere "raddoppiato". In un discorso alla sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, in Francia, il capo della diplomazia europea ha indicato che la controffensiva Ucraina sul fianco orientale sta riscuotendo "un successo maggiore del previsto" e ha chiesto di sfruttare il momento per aumentare l'assistenza. "Colgo l'occasione per rivolgermi ai cittadini ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Strasburgo, 13 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - L'alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Josep, ha invitato i cittadini europei a non "arrendersi" nel loroall', assicurando che, in un momento in cui l'esercito ucraino ha lanciato unache sta respingendo le truppe russe, ila Kiev deve essere "raddoppiato". In un discorsosessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, in Francia, il capo della diplomazia europea ha indicato che lasul fianco orientale sta riscuotendo "un successo maggiore del previsto" e ha chiesto di sfruttare il momento per aumentare l'assistenza. "Colgo l'occasione per rivolgermi ai cittadini ...

