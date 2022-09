Tuttosport – Allegri può rilanciare il 3-5-2 (Di martedì 13 settembre 2022) 2022-09-13 10:55:48 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: TORINO – La rabbia non è ancora passata e non passerà così in fretta: un gol pesantissimo, bello e sofferto, annullato e con la beffa della squalifica (doppia ammonizione per essersi tolto la maglia) a rendere tutto più ingiusto e amaro. La voglia di spaccare tutto di Arkadiusz Milik si racchiude tutta in quel “senza parole” dei social, dopo una notte insonne passata a riflettere su quello che è successo in Juventus-Salernitana. Ma il calcio offre sempre l’occasione di rifarsi, a stretto giro di posta, e il calendario concede al centravanti della Juventus il palcoscenico più prestigioso, quello della Champions League. Guarda la gallery Juve-Salernitana, i tifosi non perdonano: le ironie e gli sfottò social Con Milik squalificato per la sfida di campionato con il Monza, tutto lascia pensare che ... Leggi su justcalcio (Di martedì 13 settembre 2022) 2022-09-13 10:55:48 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da: TORINO – La rabbia non è ancora passata e non passerà così in fretta: un gol pesantissimo, bello e sofferto, annullato e con la beffa della squalifica (doppia ammonizione per essersi tolto la maglia) a rendere tutto più ingiusto e amaro. La voglia di spaccare tutto di Arkadiusz Milik si racchiude tutta in quel “senza parole” dei social, dopo una notte insonne passata a riflettere su quello che è successo in Juventus-Salernitana. Ma il calcio offre sempre l’occasione di rifarsi, a stretto giro di posta, e il calendario concede al centravanti della Juventus il palcoscenico più prestigioso, quello della Champions League. Guarda la gallery Juve-Salernitana, i tifosi non perdonano: le ironie e gli sfottò social Con Milik squalificato per la sfida di campionato con il Monza, tutto lascia pensare che ...

