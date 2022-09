Traffico Roma del 13-09-2022 ore 08:30 (Di martedì 13 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto code per Traffico intenso in direzione Roma sulla via Aurelia tra Malagrotta il raccordo intenso il Traffico sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia coda anche sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo e la tangenziale est coda sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via Salaria verso lo stadio Olimpico code sulla via Flaminia tra il raccordo via dei due punti verso il centro trafficata la via Salaria tra la motorizzazione civile l’uscita per la tangenziale est incolonnamenti sulla Cassia bis tra Castel de’ ceveri era in quest’ultima direzione proseguono i lavori sulla via Pontina all’altezza di Castel di Decima con code nelle due direzioni maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso in direzionesulla via Aurelia tra Malagrotta il raccordo intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia coda anche sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo e la tangenziale est coda sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via Salaria verso lo stadio Olimpico code sulla via Flaminia tra il raccordo via dei due punti verso il centro trafficata la via Salaria tra la motorizzazione civile l’uscita per la tangenziale est incolonnamenti sulla Cassia bis tra Castel de’ ceveri era in quest’ultima direzione proseguono i lavori sulla via Pontina all’altezza di Castel di Decima con code nelle due direzioni maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito...

VAIstradeanas : 08:32 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 08:20 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 08:02 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - bettadigiulio : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #traffico - Via Laurentina ?????? Traffico intenso tra Via di Porta Medaglia e Via di Castel di Leva > Via di Cast… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Laurentina ?????? Traffico intenso tra Via di Porta Medaglia e Via di Castel di Leva > Via di… -