Tailor Made - Chi ha la stoffa?: le anticipazioni sul talent con Tommaso Zorzi (Di martedì 13 settembre 2022) Al via mercoledì 14 settembre Tailor Made - Chi ha la stoffa?, nuovo talent di Real Time. Condotto da Tommaso Zorzi, è un programma che vede la sfida tra dieci sarti amatoriali che sognano di entrare nel mondo della moda. A giudicarli... Leggi su today (Di martedì 13 settembre 2022) Al via mercoledì 14 settembre- Chi ha la?, nuovodi Real Time. Condotto da, è un programma che vede la sfida tra dieci sarti amatoriali che sognano di entrare nel mondo della moda. A giudicarli...

realtimetvit : Per 10 talenti della sartoria l'avventura di Tailor Made sta per iniziare!??? Non perderti #TailorMade… - Grazia000000000 : RT @Annamar86355213: Buongiorno in attesa di capire cosa deve fare oggi Tommaso,e in attesa x domani finalmente Tailor Made su Real Time… - telodogratis : Tailor Made – Chi ha la stoffa?: le anticipazioni sul talent con Tommaso Zorzi - Grazia000000000 : RT @Manu17763525: Buongiorno a tutto il #tzvip Non dimentichiamo che domani inizia Tailor Made per cui dobbiamo essere carichi! Per lui ????… - Grazia000000000 : RT @doppiomiao1: Buongiorno e tanta serenità al tzvip e un abbraccio a Tommaso che domani vedremo condurre Tailor Made.????#tzvip https://t… -