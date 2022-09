Squid Game fa la storia agli Emmy 2022 conquistando i premi per il miglior attore e miglior regia (Di martedì 13 settembre 2022) Vittoria storica per Squid Game agli Emmy 2022, la serie coreana vede il trionfo del miglior attore protagonista e della miglior regia, primi coreani a conquistare le categorie. Squid Game fa la storia agli Emmy 2022. Lee Jung-jae è diventato la prima star asiatica a vincere l'Emmy Award come miglior attore protagonista in una serie drammatica. Il sudcoreano ha vinto per aver interpretato il ruolo principale del sempre più disperato Seong Gi-hun nello show Netflix. Il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, ha vinto il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 settembre 2022) Vittoria storica per, la serie coreana vede il trionfo delprotagonista e della, primi coreani a conquistare le categorie.fa la. Lee Jung-jae è diventato la prima star asiatica a vincere l'Award comeprotagonista in una serie drammatica. Il sudcoreano ha vinto per aver interpretato il ruolo principale del sempre più disperato Seong Gi-hun nello show Netflix. Il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, ha vinto il ...

