"So ciò che dico". Francesco Totti e Ilary Blasi, da Alfonso Signorini nuova indiscrezione su Noemi (Di martedì 13 settembre 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi, ora nella polemica entra anche Alfonso Signorini. Il direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello ne ha parlato sulle pagine Chi Magazine. Ma prima dell'affaire Totti, Alfonso ha parlato della prossima edizione del GF Vip in partenza lunedì 19. "Sarà un'edizione ancora più social, sceglierò ogni puntata gli spunti che mi segnalerà Giulia Salemi, il sentimento della rete espresso tramite commenti e gif e lo trasferirò ai concorrenti. Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge condurranno Gf Vip party, mentre Sophie Codegoni condurrà Casa Chi". Poi sui concorrenti. "A volte mi rendo conto di essere protettivo nei loro confronti, ma me lo posso permettere perché, poi, ci pensano opinionisti e social a giudicarli. Sono ...

