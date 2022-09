(Di martedì 13 settembre 2022) Tra meno di un mese gli appassionati tech potranno acquistare l’ultimo arrivato della famiglia, lo smartphone Pixel 7: in occasione del lancio tornerà un’iniziativa commerciale già presentata lo scorso anno, ovvero le. Il prodotto sarà rivisitato, a cominciare dal packaging che vede non più sacchetti ma scatole con colori che mettono in risalto le opzioni disponibili della nuova generazione di smartphonePixel 7 e Pixel 7 Pro, che sembra saranno disponibili nelle nuance cromatiche Obsidian, Lemongrass e Snow, Obsidian, Hazel e Snow. Ci saranno delle novità anche per quanto riguarda i gusti che saranno Snow Cheese, Obsidian Pepper, Hazel Onion e Salty Lemon. Le scatole ricorderanno non solo la forma dello smartphone abbinato, ma anche il suo colore, quindi per il ...

OptiMagazine

Queste generazioni non sipiù nella vecchia concezione di 'lavoro' nel senso letterale del ...tratta per lo più di imprenditori che vogliono far crescere il sito della loro azienda su...Queste generazioni non sipiù nella vecchia concezione di "lavoro" nel senso letterale del ...tratta per lo più di imprenditori che vogliono far crescere il sito della loro azienda su... Si rivedono le Google Original Chips, gli snack di Big G Chi sperava nell'arrivo di una nuova versione aggiornata di Pixelbook dovrà rivedere le sue certezze, poiché Google ha annullato lo sviluppo e sciolto il team responsabile della sua realizzazione. Non ...Basti considerare che, per fare un esempio banale, non essendo le mappe di Google ancora aggiornate, chiunque proverà a impostare un itinerario verrà condotto sul percorso sbagliato. Chiediamo, dunque ...