"Sbaglia tutto, è teleguidato da Di Maio". Renzi smaschera Letta (Di martedì 13 settembre 2022) «Giorgia Meloni non ha ancor vinto le elezioni. Anche se Letta sta facendo di tutto per aiutarla con una campagna elettorale masochista. L'unica alternativa per bloccare Meloni è che il Terzo Polo faccia più del 10 per cento per giocare in Parlamento un ruolo decisivo». Così Matteo Renzi a "Repubblica". In tanti pensano che alla fine voi del Terzo Polo, però, dialogherete con la destra al governo. «Lo pensa chi è in malafede. Quando Salvini ha provato dal Papeete a prendersi i pieni poteri, l'allora gruppo dirigente del Pd aveva già l'accordo con la destra per andare alle elezioni. Siamo stati noi a fermare quell'inciucio. E quando mi hanno proposto di fare il presidente del Senato, in cambio del voto alla Casellati, ho spiegato che io non mi faccio comprare con una poltrona. Se c'è Draghi saremo in maggioranza, se c'è Meloni saremo ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) «Giorgia Meloni non ha ancor vinto le elezioni. Anche sesta facendo diper aiutarla con una campagna elettorale masochista. L'unica alternativa per bloccare Meloni è che il Terzo Polo faccia più del 10 per cento per giocare in Parlamento un ruolo decisivo». Così Matteoa "Repubblica". In tanti pensano che alla fine voi del Terzo Polo, però, dialogherete con la destra al governo. «Lo pensa chi è in malafede. Quando Salvini ha provato dal Papeete a prendersi i pieni poteri, l'allora gruppo dirigente del Pd aveva già l'accordo con la destra per andare alle elezioni. Siamo stati noi a fermare quell'inciucio. E quando mi hanno proposto di fare il presidente del Senato, in cambio del voto alla Casellati, ho spiegato che io non mi faccio comprare con una poltrona. Se c'è Draghi saremo in maggioranza, se c'è Meloni saremo ...

tempoweb : 'Sbaglia tutto, è teleguidato da #DiMaio'. #Renzi smaschera #Letta #13 settembre #iltempoquotidiano… - ilRomanistaweb : Dybala apre con una perla, Bandinelli pareggia a fine tempo, nella ripresa risolve tutto Abraham. Poi Pellegrini sbaglia un rigore. (2/4) - CorriereUmbria : +++ Renzi contro Letta: 'Ha sbagliato tutto' #elezioni #pd #calenda #azione #letta #renzi #meloni #draghi… - FRANCOMARCELL12 : @glarocca847 L'onestà di chi blocca tutto e non sbaglia mai ? Ma hai un'idea vaga di Paese? No, evidentemente no - pupastra1973 : RT @Luciastellagma2: in Amore tutto e possibile... basta volerlo...e soprattutto non arrendersi mai .... il cuore non sbaglia mai ...alla f… -