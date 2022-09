Rocco Siffredi svela di aver contattato Francesco Totti: “Lui è ancora innamorato, Ilary è una calcolatrice!” (Di martedì 13 settembre 2022) La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta coinvolgendo sempre più personaggi; ad intervenire adesso è stato Rocco Siffredi. In una lunga intervista a MowMag.com, l’attore a luci rosse ha svelato di conoscere molto bene i diretti interessati e di aver avuto modo di frequentarli in svariate occasioni: Conosco Francesco, abbiamo anche trascorso qualche giorno di vacanza insieme ritrovandoci più volte nello stesso posto, e quello che ho notato sempre in lui è la sua estrema sensibilità. Invece lei è una persona fredda, anche divertente e carina, per carità, ma sulle sue, una calcolatrice. A tal proposito, ha anche commentato le ormai famosissime dichiarazioni che il Pupone ha rilasciato al Corriere che hanno fatto molto discutere: Da amico di ... Leggi su isaechia (Di martedì 13 settembre 2022) La separazione traBlasi sta coinvolgendo sempre più personaggi; ad intervenire adesso è stato. In una lunga intervista a MowMag.com, l’attore a luci rosse hato di conoscere molto bene i diretti interessati e diavuto modo di frequentarli in svariate occasioni: Conosco, abbiamo anche trascorso qualche giorno di vacanza insieme ritrovandoci più volte nello stesso posto, e quello che ho notato sempre in lui è la sua estrema sensibilità. Invece lei è una persona fredda, anche divertente e carina, per carità, ma sulle sue, una calcolatrice. A tal proposito, ha anche commentato le ormai famosissime dichiarazioni che il Pupone ha rilasciato al Corriere che hanno fatto molto discutere: Da amico di ...

