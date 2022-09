Recensione The Last of Us Parte I per PS5: i ritorni che ci piacciono (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo nove lunghi anni, durante i quali non l’abbiamo mai dimenticato, il capolavoro di Naughty Dog torna completamente rivestito. The Last of Us Parte I è finalmente disponibile su PS5 e noi siamo pronti a piangere insieme a voi, ancora una volta, in questa Recensione Abbiamo giocato a The Last of Us più di ogni altra cosa negli oltre venti anni di amore per i videogiochi, e c’è una ragione per non smettere di farlo. Dall’originale uscito nel 2013 al remaster per PS4 arrivato un anno dopo, l’epica storia di Joel ed Ellie si è radicata nel cervello dei fan come il Cordyceps, al punto di non poter essere dimenticata. Ancora una volta, sulla generazione di PS5, Naughty Dog ha riportato il titolo ricostruito da zero utilizzando la tecnologia più recente a disposizione. The Last of Us Part I è finalmente ... Leggi su tuttotek (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo nove lunghi anni, durante i quali non l’abbiamo mai dimenticato, il capolavoro di Naughty Dog torna completamente rivestito. Theof UsI è finalmente disponibile su PS5 e noi siamo pronti a piangere insieme a voi, ancora una volta, in questaAbbiamo giocato a Theof Us più di ogni altra cosa negli oltre venti anni di amore per i videogiochi, e c’è una ragione per non smettere di farlo. Dall’originale uscito nel 2013 al remaster per PS4 arrivato un anno dopo, l’epica storia di Joel ed Ellie si è radicata nel cervello dei fan come il Cordyceps, al punto di non poter essere dimenticata. Ancora una volta, sulla generazione di PS5, Naughty Dog ha riportato il titolo ricostruito da zero utilizzando la tecnologia più recente a disposizione. Theof Us Part I è finalmente ...

BlobVideoludico : Strategie e consigli per la nostra recensione di Fist of the Temptress, Beneath a Steel Sky: - PlayStationBit : #TheLastofUsPart1 è sbarcato su #PS5, scoprite nella nostra recensione quali sono le novità che porta con sé! #TLOU… - Andrea_btw : RT #TheWhale, la recensione di @nordestboulevar del film di Darren Aronofsky presentato in concorso alla 79 Mostra… - tuttoteKit : Recensione The Last of Us Parte I per #PS5: i ritorni che ci piacciono #NaughtyDog #TheLastOfUsPart1Remake #tuttotek - Giacomo_Brunoro : RT @sugarpulp: #TheWhale, la recensione di @nordestboulevar del film di Darren Aronofsky presentato in concorso alla 79 Mostra del Cinema d… -