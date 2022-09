Mondiali ciclismo 2022: la Spagna guidata da Juan Ayuso e Mavi Garcia (Di martedì 13 settembre 2022) Anche la Spagna si candida ad un ruolo da protagonista durante i Mondiali di ciclismo che si correranno in quel di Wollongong. Gli iberici hanno svelato le proprie formazioni e quella maschile in terra australiana sarà guidata dal giovane prodigio Juan Ayuso, terzo in classifica generale della Vuelta a España a nemmeno venti anni compiuti. Accanto a lui il compagno di team Marc Soler, Roger Adrià, Urko Berrade, Oier Lazkano, Eduard Prades, Jesus Ezquerra e Gotzon Martin. LEGGI ANCHE: Mondiali ciclismo 2022, le selezioni della Francia: c’è Alaphilippe Le ragazze verranno capitanate dall’esperta Mavi Garcia, contornata da Sara Martin, Lourdes Oyarbide, Ane Santesteban, Sandra Alonso e Idoia Eraso. ... Leggi su blogciclismo (Di martedì 13 settembre 2022) Anche lasi candida ad un ruolo da protagonista durante idiche si correranno in quel di Wollongong. Gli iberici hanno svelato le proprie formazioni e quella maschile in terra australiana saràdal giovane prodigio, terzo in classifica generale della Vuelta a España a nemmeno venti anni compiuti. Accanto a lui il compagno di team Marc Soler, Roger Adrià, Urko Berrade, Oier Lazkano, Eduard Prades, Jesus Ezquerra e Gotzon Martin. LEGGI ANCHE:, le selezioni della Francia: c’è Alaphilippe Le ragazze verranno capitanate dall’esperta, contornata da Sara Martin, Lourdes Oyarbide, Ane Santesteban, Sandra Alonso e Idoia Eraso. ...

