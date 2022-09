Milan, Theo Hernandez è il primo tra i difensori per tiri tentati (Di martedì 13 settembre 2022) Theo Hernandez, terzino francese del Milan, è primo tra i difensori per tiri tentati in questo avvio di stagione Come riportato dal sito della Lega Serie A, Theo Hernandez, terzino francese del Milan, guida una speciale classifica in questo inizio di stagione. L’ex Real Madrid infatti è primo tra i difensori per numero di conclusioni tentate (15), quindicesimo in assoluto. Theo ha anche realizzato un gol alla prima giornata contro l’Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022), terzino francese del, ètra iperin questo avvio di stagione Come riportato dal sito della Lega Serie A,, terzino francese del, guida una speciale classifica in questo inizio di stagione. L’ex Real Madrid infatti ètra iper numero di conclusioni tentate (15), quindicesimo in assoluto.ha anche realizzato un gol alla prima giornata contro l’Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

PietroMazzara : Stefano #Pioli verso il miglior #Milan possibile contro la #DinamoZagreb in #UCL Maignan; Calabria, Kalulu, Tomor… - cmdotcom : #Milan, #Theo #Hernandez si sdoppia: da terzino a sostituto di #Leao - acmilan : ?? Drop esclusivo al Milan pop-up Store in Stazione Centrale: ecco a voi TH19 x ACM, la speciale Capsule di Theo ??… - Gianluca270395 : RT @PietroMazzara: Stefano #Pioli verso il miglior #Milan possibile contro la #DinamoZagreb in #UCL Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Th… - sportli26181512 : Theo carico per la Champions League: 'One day left': Vigilia di Champions League per il Milan, che domani alle 18.4… -