L’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta porta una novità a tutela della privacy (Di martedì 13 settembre 2022) WhatsApp Beta per Android ha ricevuto un nuovo aggiornamento con una gradita novità per la privacy, attiene allo stato online dell'utente. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 13 settembre 2022)per Android ha ricevuto un nuovocon una graditaper la, attiene allo stato online dell'utente. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : L’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta porta una novità a tutela della privacy - ALisimberti : RT @ALisimberti: Quanti alberi ci sono nel mondo ? La Global Tree Density e' la mappa che misura la densita' degli alberi. L'ultimo aggio… - itsfranci_ : RT @giolongoo: È arrivato #iOS16, l’ultimo aggiornamento Apple per iPhone che porta un profondo cambiamento nella lockscreen e diverse funz… - vero_antonelli : RT @giolongoo: È arrivato #iOS16, l’ultimo aggiornamento Apple per iPhone che porta un profondo cambiamento nella lockscreen e diverse funz… - marziavergani : RT @giolongoo: È arrivato #iOS16, l’ultimo aggiornamento Apple per iPhone che porta un profondo cambiamento nella lockscreen e diverse funz… -