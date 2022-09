L'inflazione americana fa crollare tutto: Bitcoin, Borse e petrolio in picchiata (Di martedì 13 settembre 2022) I deludenti dati sull'inflazione in America, che ha rallentato all'8,3% dall'8,5% del mese precedente ma con una frenata inferiore alle attese del mercato (8,1%), fanno crollare tutto: criptovalute, borsa e petrolio. Il Bitcoin sprofonda, la più nota tra le criptovalute è crollata del 10% fino a toccare un minimo di 20.065,8 dollari. Nello stesso giorno la Borsa di New York è in caduta libera. A circa un'ora dalla chiusura Wall Street procede in profondo rosso con il Nasdaq che perde i 4,39% e il Dow Jones a -3,22%. Il prezzo del petrolio chiude in calo a New York sotto 88 dollari al barile, azzerando i guadagni precedenti, consolidando le attese di un terzo rialzo dei tassi di 75 punti base della Fed la prossima settimana. I contratti sul Wti cedono lo 0,25% a 87,54 dollari al ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) I deludenti dati sull'in America, che ha rallentato all'8,3% dall'8,5% del mese precedente ma con una frenata inferiore alle attese del mercato (8,1%), fanno: criptovalute, borsa e. Ilsprofonda, la più nota tra le criptovalute è crollata del 10% fino a toccare un minimo di 20.065,8 dollari. Nello stesso giorno la Borsa di New York è in caduta libera. A circa un'ora dalla chiusura Wall Street procede in profondo rosso con il Nasdaq che perde i 4,39% e il Dow Jones a -3,22%. Il prezzo delchiude in calo a New York sotto 88 dollari al barile, azzerando i guadagni precedenti, consolidando le attese di un terzo rialzo dei tassi di 75 punti base della Fed la prossima settimana. I contratti sul Wti cedono lo 0,25% a 87,54 dollari al ...

