Il record di Zendaya agli Emmy Awards 2022: ecco cosa è successo (Di martedì 13 settembre 2022) Nella notte tra il 12 e il 13 settembre, su Sky, è andata in onda la settantaquattresima edizione degli Emmy Awards. L'evento, presentato da Kenan Thompson, è stato caratterizzato da tanti colpi di scena. Uno in particolare, però, ha colpito l'attenzione degli affezionati spettatori. Si tratta del premio consegnato a Zendaya, come Miglior Attrice Protagonista di una serie drammatica. L'accaduto, infatti, le ha permesso di segnare un vero e proprio record. Potrebbe interessarti anche: Grandi sorprese agli Emmy Awards 2022: ecco tutti i vincitori Emmy Awards 2022, Zendaya stupisce tutti: il nuovo record Zendaya si è presentata sul ...

