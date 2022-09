Giro della Toscana: percorso e partecipanti (Di martedì 13 settembre 2022) È tempo di classiche autunnali italiane. Si comincia con la 94a edizione del Giro della Toscana, che si svolgerà mercoledì 14 settembre attorno a Pontedera. Lo scorso anno ad aggiudicarsi questa classica fu il danese Michael Valgren, che batté i nostri Alessandro De Marchi e Diego Ulissi. I corridori italiani stradominano nel palmarès, contando ben 98 successi. Al secondo posto il Belgio con 3, mentre a 1 vittoria vi sono dodici diversi Paesi. LEGGI ANCHE: Giro del Lussemburgo: percorso e partecipanti Il percorso del Giro della Toscana: doppia scalata al Monte Serra Il percorso è quello classico, con i corridori che saranno impegnati attorno alla cittadina di Pontedera, in provincia di Pisa, ... Leggi su blogciclismo (Di martedì 13 settembre 2022) È tempo di classiche autunnali italiane. Si comincia con la 94a edizione del, che si svolgerà mercoledì 14 settembre attorno a Pontedera. Lo scorso anno ad aggiudicarsi questa classica fu il danese Michael Valgren, che batté i nostri Alessandro De Marchi e Diego Ulissi. I corridori italiani stradominano nel palmarès, contando ben 98 successi. Al secondo posto il Belgio con 3, mentre a 1 vittoria vi sono dodici diversi Paesi. LEGGI ANCHE:del Lussemburgo:Ildel: doppia scalata al Monte Serra Ilè quello classico, con i corridori che saranno impegnati attorno alla cittadina di Pontedera, in provincia di Pisa, ...

Ettore_Rosato : In giro per la campagna elettorale,fatta con il cuore oltre che con contenuti e proposte chiare, semplici, realiz O… - ItaliaViva : Vedere Conte che viene andare in giro in campagna elettorale per farsi le foto con le tessere del #RDC è la negazio… - _Nico_Piro_ : #9settembre giro le pagine del calendario afghano con le mie foto e palleggio agosto settembre. Due vittime della… - haterepressed : RT @Djnc78: Io ve l'avevo detto che nel giro di 2, massimo 3 giorni sarebbe diventata colpa nostra e avremmo anche preso su. Questo grandis… - AndreaMarretti : @GaspareCaj @riotta di concreto c'è anche la deriva fascista ed aggressiva della Russia. Io sono felice che _in que… -