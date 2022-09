Emmy 2022 | Zendaya riscrive la storia del prestigioso premio televisivo

(Di martedì 13 settembre 2022) Il suo arrivo sul red carpet non passa inosservato. Abito total black della Maison Valentino, gioielli Bulgari, make-up minimal e capelli sciolti ad accarezzare le spalle:, nonostante la giovane età, è una stupefacente maestra di stile! La sua partecipazione agliAwardsha riscritto ladelpiùd’Oltreoceano. La giovane protagonista di Euphoria sbaraglia la concorrenza e porta a casa per la seconda volta una delle statuette più ambite, ovvero quella come miglior attrice protagonista in una serie drammatica. Visibilmente emozionata,afferma di essere senza parole. Con ilben stretto tra le mani, ha ringraziato l’emittente televisiva HBO per il coraggio dimostrato nel ...

Chi ci legge aveva però già capito le prospettive in vista della premiazione, perché nell'analizzare i possibili vincitori degliavevamo anticipato come la candidatura dello show AMC fosse ...Glihanno avuto tra i protagonisti anche Jennifer Coolidge , vincitrice per la prima volta dell'ambita statuetta grazie alla sua interpretazione in The White Lotus. L'attrice ha regalato agli ...