Elezioni, scende in campo anche la Napoli neomelodica: dove e con chi (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAppuntamento domenica 18 settembre, esattamente una settimana prima del voto, a Ponticelli. Più precisamente in via Luigi Crisconio. Alle 18 saliranno sul palco per la loro campagna elettorale i due candidati di Forza Italia al Senato: l’ex Governatore Stefano Caldoro e il vice coordinatore cittadino degli azzurri, l’imprenditore Franco Silvestro. Dopo di loro, si esibirà Alessio, noto cantante neomelodico nato e cresciuto nel quartiere. Il motivo dell’abbinamento è presto detto da chi ha concepito l’evento: “Lo scopo – spiega il consigliere di Municipalità Sabino De Micco – è quello di avvicinare alla politica il maggior numero di persone possibile. anche i ragazzi che di solito non si interessano della cosa pubblica. Ora più che mai, abbiamo bisogno di punti di riferimento importanti anche per questa parte di città ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAppuntamento domenica 18 settembre, esattamente una settimana prima del voto, a Ponticelli. Più precisamente in via Luigi Crisconio. Alle 18 saliranno sul palco per la loro campagna elettorale i due candidati di Forza Italia al Senato: l’ex Governatore Stefano Caldoro e il vice coordinatore cittadino degli azzurri, l’imprenditore Franco Silvestro. Dopo di loro, si esibirà Alessio, noto cantante neomelodico nato e cresciuto nel quartiere. Il motivo dell’abbinamento è presto detto da chi ha concepito l’evento: “Lo scopo – spiega il consigliere di Municipalità Sabino De Micco – è quello di avvicinare alla politica il maggior numero di persone possibile.i ragazzi che di solito non si interessano della cosa pubblica. Ora più che mai, abbiamo bisogno di punti di riferimento importantiper questa parte di città ...

