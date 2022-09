Cortocircuito verde | i vincoli bloccano le rinnovabili | i progetti fermi

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 settembre 2022) «C'è una quantità enorme di potenza di impianti nuovi dibloccata perché ci sono le soprintendenze che non danno l'autorizzazione paesaggistica». Con queste parole Roberto Cingolani certifica il "" di cui è vittima l'Italia. Chi ha a cuore l'ambiente chiede di abbandonare i combustibili fossili e di investire massicciamente in fonti energetiche pulite. Poi, però, gli impianti che dovrebbero produrre questa energia vengono bloccati in nome della difesa del pianeta. Il ministro per la Transizione ecologica, intervenuto ai microfoni di Radio24, invita a guardare in faccia la realtà: «Se vince sempre il paesaggio bisogna dire ai cittadini che rispetto ai costi dell'energia ci sono altre priorità». Cingolani fa notare anche che quelli delle soprintendenze sono quasi sempre «no di principio». È evidente ...