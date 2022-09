Calcio: Marotta, 'Decisioni razionali Inzaghi alla luce impegni ravvicinati e rosa' (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Decisioni razionali alla luce degli impegni ravvicinati e della rosa a disposizione di Inzaghi. Giusta questa alternanza". Lo ha detto l'ad sport dell'Inter Beppe Marotta a Sky Sport dal campo della Doosan Arena, per la presentazione dell'incontro con il Viktoria Plzen in Champions, parlando delle scelte di formazione di mister Inzaghi. "Questa partita è molto importante per due obiettivi, il risultato e una prestazione positiva nell'ambito del discorso di affiatamento e ritorno alla vittoria che porta fiducia nei nostri mezzi". "Lautaro in panchina per la gara di Udine? Non dobbiamo dimenticare che a Udine c'è un impegno importante come stasera. In rosa ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "deglie dellaa disposizione di. Giusta questa alternanza". Lo ha detto l'ad sport dell'Inter Beppea Sky Sport dal campo della Doosan Arena, per la presentazione dell'incontro con il Viktoria Plzen in Champions, parlando delle scelte di formazione di mister. "Questa partita è molto importante per due obiettivi, il risultato e una prestazione positiva nell'ambito del discorso di affiatamento e ritornovittoria che porta fiducia nei nostri mezzi". "Lautaro in panchina per la gara di Udine? Non dobbiamo dimenticare che a Udine c'è un impegno importante come stasera. Inci ...

