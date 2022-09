Calcio, l’Inter vince in Champions League: 2-0 nella tana del Viktoria Plzen, decidono Dzeko e Dumfries (Di martedì 13 settembre 2022) l’Inter ha sconfitto il Viktoria Plzen per 2-0 nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. I neroazzurri si sono imposti in trasferta, conquistando il primo successo stagionale nella massima competizione europea dopo aver perso contro il Bayern Monaco all’esordio. I ragazzi di Simone Inzaghi, che settimana scorsa avevano perso anche il derby, restano in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. In serata è previsto il big match tra Bayern Monaco e Barcellona. l’Inter è passata in vantaggio al 20? con il gol di Edin Dzeko: Correa ha ricevuto il pallone in area di rigore con le spalle al muro, ha appoggiato a sinistra per l’attaccante bosniaco, il quale ha piazzato un micidiale rasoterra indirizzato al ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022)ha sconfitto ilper 2-0 nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della. I neroazzurri si sono imposti in trasferta, conquistando il primo successo stagionalemassima competizione europea dopo aver perso contro il Bayern Monaco all’esordio. I ragazzi di Simone Inzaghi, che settimana scorsa avevano perso anche il derby, restano in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. In serata è previsto il big match tra Bayern Monaco e Barcellona.è passata in vantaggio al 20? con il gol di Edin: Correa ha ricevuto il pallone in area di rigore con le spalle al muro, ha appoggiato a sinistra per l’attaccante bosniaco, il quale ha piazzato un micidiale rasoterra indirizzato al ...

