Aumento pensioni da Ottobre 2022, ma non per tutti… (Di martedì 13 settembre 2022) Boccata di ossigeno per i pensionati ?? Visto il momento economico critico che attraversa il paese, avere qualche soldo in più fa sicuramente comodo.Quando avverrà l’Aumento della pensione ? Questa è la domanda continua che molti si pongono, la data comunque è certa: Ottobre.Grazie alla decreto “Aiuti BIS”, l’Aumento arriverà ai pensionati da Ottobre. Non verrà però erogato a tutti. A chi spetta l’Aumento? E’ stato deciso che l’Aumento che sarà del 2%, verrà accreditato solo per un range di cifre. Verrà erogato solo da chi prende la pensione minima fino a coloro che percepiscono un massimo di 2692 euro.La misura sarà però soltanto momentanea, infatti verrà cessata a scadenza dell’anno, quindi fino a Dicembre 2022.Per il 2023 invece si attende una misura definitiva, ... Leggi su vivendopalermo.news (Di martedì 13 settembre 2022) Boccata di ossigeno per i pensionati ?? Visto il momento economico critico che attraversa il paese, avere qualche soldo in più fa sicuramente comodo.Quando avverrà l’della pensione ? Questa è la domanda continua che molti si pongono, la data comunque è certa:.Grazie alla decreto “Aiuti BIS”, l’arriverà ai pensionati da. Non verrà però erogato a tutti. A chi spetta l’? E’ stato deciso che l’che sarà del 2%, verrà accreditato solo per un range di cifre. Verrà erogato solo da chi prende la pensione minima fino a coloro che percepiscono un massimo di 2692 euro.La misura sarà però soltanto momentanea, infatti verrà cessata a scadenza dell’anno, quindi fino a Dicembre.Per il 2023 invece si attende una misura definitiva, ...

