(Di martedì 13 settembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – “La Salernitana è un argomento chiuso, pensiamo alla Champions, a una partita difficile contro unche ha una storia europea importante. Sono abituati a giocare queste partite, hanno buoni giocatori, il tecnico tedesco gli ha dato grande aggressività, è una partita non decisiva ma importante, bisogna fare una prestazione da squadra come compattezza e stare dentro la partita, senza avereche in Europa paghi a caro prezzo”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano, alla vigilia del match di Champions League contro i portoghesi. “Serve l'aiuto di tutti, anche dell'ambiente, è una partita che va affrontata con lagiusta, con una prestazione di squadra, di grande compattezza – dice il tecnico bianconero -. Milik con Vlahovic? Da valutare, ho un dubbio a centrocampo, ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Allegri “Col Benfica testa e niente amnesie” - - radioromait : Allegri “Col Benfica testa e niente amnesie” - MasterblogBo : TORINO (ITALPRESS) – “La Salernitana è un argomento chiuso, pensiamo alla Champions, a una partita difficile contro… - ZerounoTv : Allegri “Col Benfica testa e niente amnesie” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Allegri “Col Benfica testa e niente amnesie” - -

Per presentare la sfidaBenficaha scelto di farsi accompagnare da uno dei calciatori più esperti della sua Juve, uno dei leader dello spogliatoio. Si tratta di Danilo, ovviamente, uno dei calciatori usciti più '...Ci sono, per fortuna, buone notizie dall'infermeria, come assicura: Sulla formazione: Tante le soluzioni sugli esterni:Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di domani contro il Benfica: “L’argomento Salernitana per me è ...